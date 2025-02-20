حمادة هلال عن زواجه في سن مبكر: "اتخطفت أحلى خطفة" (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة

يحل الفنان حمادة هلال ضيفًا ببرنامج الإعلامي معتز الدمرداش، غدا الجمعة، وتحدث عن زواجه في سن مبكر، وكيف جاء القرار.

وقال "حمادة" خلال الحلقة: "هو أحسن بكتير، هي طبعًا مكنتش دي طموحاتي، وأول ما قابلت مراتي في وقت الخطوبة، وقابلت أهلها اللي هما أحسن أهل في الدنيا، وبعتبرهم أهلي وأخواتي".

وتابع: "أول حاجة قولتلها إحنا الخطوبة أقل حاجة 5 أو 6 سنين علشان عندي مستقبل، بعدها بـ 6 شهور اتجوزنا، الكلام ده كانت هي لسه في الثانوية، بعد ما خلصت الثانوية ودخلت الجامعة قولتلها انتي تتخرجي ونتجوز، مكملتش نص السنة كنا متجوزين، الحمد لله".

على جانب آخر، يخوض حمادة هلال بطولة مسلسل "المداح 5"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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