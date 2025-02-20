بالصور| أسماء جلال تؤدي تمارين رياضية شاقة بأحدث ظهور لها

مسلسلات غير مصرية.. استحداث مسابقات جديدة في الموسم التاسع من كأس إنرجي

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة وتستعرض من خلالها رشاقتها.

ونشرت أسماء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه وهي تلعب بالحبال وتؤدي حركات رياضية رشيقة.

يذكر أن، أسماء جلال تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أشغال شقة جدا".

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.