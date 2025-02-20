بالتردد.. كيفية ضبط قناة "mbc مصر دراما" ؟

كتب- هاني صابر:

تبدأ مساء اليوم الخميس، بث قناة "MBC مصر دراما" مُباشرة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بالتزامن مع قرب إنطلاق الموسم الرمضاني.

وتبث القناة عبر ترددH 12467 ، ومعدل الترميز لها 27500 ، ومعامل الخطأ 3/4 .

كما تُقدم القناة الجديدة مُختارات من أبرز الأعمال الدرامية المصرية والعربية لتنضم إلى قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر2" في تلبية احتياجات المُشاهد المصري، وتقديم خريطة درامية مُميزة على مدار الساعة.

ومن جانبه، قال محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"، وشمال إفريقيا، إن القناة الجديدة هي امتداد لشبكة قنوات "MBC مصر"، التي حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقها وأصبحت محط أنظار ومُتابعة من مُختلف أطياف المُشاهدين.

وتابع، أن القناة الوليدة تأتي انطلاقتها قبل أيام قليلة من شهر رمضان المُبارك لتكون منبراً لعرض عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة وستُتيح للمُشاهد المصري والعربي الاستمتاع بأفضل محتوى درامي متنوع.

وأوضح، أن هناك عدد كبير من المُسلسلات والأعمال المتنوعة ستُعرض خلال الفترات المُقبلة بالتتابع بعد إنطلاق القناة الجديدة، وبالتأكيد ستكون هناك أفكار ورؤي مُتجدده في كل المُحتوي الذي سيُقدم على شاشتها.

وأكد عبد المتعال أننا نستهدف المزيد من الارتقاء بالصناعة الدرامية المحلية والعربية على نحو يتوافق مع نسب المشاهدة المُتزايدة.