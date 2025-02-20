شقيق ياسمين عبد العزيز:"حلمت بالرسول لابس جلباب زيتي ومبتسم"

كتب- هاني صابر:

روى الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن رؤيته للرسول بمنامه.

وكتب وائل، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا حلمت بالليل بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان لابس جلباب لونه زيتي طويل القامة ومتبسم وقاعد على مكان مرتفع زي حجز كبير ونزل وراح واقف جنب الكعبة بس خسارة الحلم كان المشهد ده بس كان نفسي يطول أكتر".

وكان وائل عبد العزيز، أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره وصيته بعد أسابيع من وفاة والده، عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "أنا في أزمة نفسية بقالي سنين وإحساس عندي أوي إني مش هكمل كتير، وتعبت وعايز أرتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تمامًا، وياريت دفنتي لا تُعلن ولا حد يحضرها غير ابني وأخويا فقط ربنا يديهم طولة العمر".

وأضاف: "وعايز أدفن في مدافن أخوات أمي، وأنا متأكد إن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب أكتر من كده، أنا مسامح كل الناس اللي حصل بيني وبينهم أي مشاكل من أي نوع، إلا خمس أشخاص فقط، وعند الله تجتمع الخصوم، هو الحكم العدل، وأخيرًا ربنا يحسن خاتمتي يارب، أكيد فوق أحلى".