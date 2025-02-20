أمام البحر.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور أمام البحر.

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيناك خلقت ليحبها قلبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى سارة، الحلوة حلاوة، العسل، الأجمل، قمرين، سكر أوي".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وشاترك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.