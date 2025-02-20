بالأحمر.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بـ "دار الأوبرا السلطانية مسقط" بعمان.

ونشرت الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بقفطان أنيق باللون الأحمر.

ولاقت الصور إعجاب جمهور ومحبيها وجاءت التعليقات كالتالي: "الرقي، يانهار على الحلاوة والطعامة، ربي يسعدك ويوفقك، هبهوبة، إيه الجمال ده ربنا يحفظك، رقة مفيش بعد كدة".

يذكر أن الفنانة هبة مجدي تشارك في رمضان 2025 بمسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، غادة طلعت، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

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