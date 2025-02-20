إعلان

رانيا يوسف تكشف عن بوستر شخصيتها في "أهل الخطايا"

03:57 م الخميس 20 فبراير 2025

رانيا يوسف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت رانيا يوسف البوستر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني في مسلسل أهل الخطايا على قناة النهار، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد عبد القوي."

مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

اقرأ أيضًا:

وفاة السيناريست والمخرج سليمان سيسيه عن عمر يناهز الـ 84

رمضان 2025.. عمر السعيد ضيف شرف مسلسل "قلبي ومفتاحه" للمخرج تامر محسن

0_11zon

رانيا يوسف أهل الخطايا رمضان 2025 إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟