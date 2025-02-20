رانيا يوسف تكشف عن بوستر شخصيتها في "أهل الخطايا"

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت رانيا يوسف البوستر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني في مسلسل أهل الخطايا على قناة النهار، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد عبد القوي."

مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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