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إنطلاق قناة "MBC مصر دراما" وبدء البث الرسمي "الليلة" السادسة مساءً

03:55 م الخميس 20 فبراير 2025

قناة MBC مصر دراما

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تُطلق مجموعة MBC، قناة "MBC مصر دراما" للبث المُباشر عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بداية من "الليلة" الخميس في تمام السادسة مساءً وبالتزامن مع قرب إنطلاق الموسم الرمضاني.

وتُقدم القناة الجديدة مُختارات من أبرز الأعمال الدرامية المصرية والعربية لتنضم إلي قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، في تلبية احتياجات المُشاهد المصري، وتقديم خريطة درامية مُميزة على مدار الساعة.

ومن جانبه أشار محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"، وشمال إفريقيا، إلى أن القناة الجديدة هي امتداد لشبكة قنوات "MBC مصر"، التي حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقها وأصبحت محط أنظار ومُتابعة من مُختلف أطياف المُشاهدين.

وأكد عبد المتعال أن القناة الوليدة تأتي انطلاقتها قبل أيام قليلة من شهر رمضان المُبارك لتكون منبراً لعرض عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة وستُتيح للمُشاهد المصري والعربي الاستمتاع بأفضل محتوى درامي متنوع.

وأوضح عبد المتعال أن هناك عدد كبير من المُسلسلات والأعمال المتنوعة ستُعرض خلال الفترات المُقبلة بالتتابع بعد إنطلاق القناة الجديدة، وبالتأكيد ستكون هناك أفكار ورؤي مُتجدده في كل المُحتوي الذي سيُقدم على شاشتها.

وأكد أننا نستهدف المزيد من الارتقاء بالصناعة الدرامية المحلية والعربية على نحو يتوافق مع نسب المشاهدة المُتزايدة.

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قناة MBC مصر دراما الأقمار الصناعية نايل سات عرب سات
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