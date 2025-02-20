وفاة السيناريست والمخرج سليمان سيسيه عن عمر يناهز الـ 84

كتبت- نوران أسامة

رحل عن عالمنا السيناريست والمخرج المالي الأفريقي سليمان سيسيه، في إحدى عيادات باماكو عن عمر ناهز 84 عاما.

ونعى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الراحل سليمان سيسيه، عبر حسابهم الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق الحساب: "ببالغ الحزن، ينعى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المخرج المالي الكبير سليمان سيسيه، أحد رواد السينما الأفريقية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإبداع".

وتابع الحساب: "شارك سيسيه في مهرجاننا كـ مُكرم وعضو لجنة تحكيم، وترك بصمة خالدة بأعماله، مثل “الضوء” الذي حصد جوائز عالمية برحيله، تفقد السينما الأفريقية أحد أعمدتها، لكن إرثه سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة".

ولد "سيسيه" في باماكو عام 1940، ودرس السينما في موسكو بمنحة دراسية، ما أتاح له تطوير نظرته الفنية ومسيرته المهنية عرف بأفلامه التي تعكس الهوية الأفريقية والمشاكل الاجتماعية في مالي وقارة أفريقيا بشكل عام.

ويعد "سيسيه"، واحد من اثنين فقط من صناع الأفلام الذين فازوا مرتين بالجائزة الكبرى في مهرجان بوركينا فاسو للسينما والتلفزيون "فيسباكو"، وهو من بين أكبر المهرجانات وأكثرها شهرة في أفريقيا.