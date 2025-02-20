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رمضان 2025.. عمر السعيد ضيف شرف مسلسل "قلبي ومفتاحه" للمخرج تامر محسن

02:53 م الخميس 20 فبراير 2025

عمر السعيد

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كتبت- منال الجيوشي

يشارك الفنان عمر السعيد كضيف شرف في مسلسل "قلبي ومفتاحه" المقرر عرضه في شهر رمضان 2025 .

"قلبي ومفتاحه" يشهد مشاركة نخبة من النجوم، على رأسهم آسر ياسين، وأشرف عبد الباقي، ومي عز الدين، وسما إبراهيم وميس حمدان وغادة طلعت، إخراج تامر محسن.

يذكر أن عمر السعيد شارك موخرا في مسلسل "أزمة منتصف العمر" بطولة كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، وحقق نجاحا كبير خلال عرضه على إحدى المنصات الالكترونية

عمر السعيد مسلسل قلبي ومفتاحه تامر محسن رمضان 2025
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