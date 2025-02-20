صور.. نورهان منصور توثق رحلتها في أسوان: "يوم جميل عدى زي الحلم"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق رحلتها في محافظة أسوان.

ونشرت "منصور" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسوان الجميلة من كل الزوايا، ساعات أحب حاجات ما يحبهاش غيري، على رأي منير، لكن مستحيل حد ما يحبش أسوان، كان يوم جميل عدى زي الحلم".

يذكر أن الفنانة نورهان منصور شاركت بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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