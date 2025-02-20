"خسيتي أوي".. شيماء سيف تفاجىء الجمهور في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت شيماء، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "قمراية بجد، ماشاء الله، برافو، ربنا يحفظك من كل سوء، ماشاء الله خسيتي أوي، عسل يا شوشو، الله يحرسك".

وكانت شيماء سيف، أعلنت خلال الأيام الماضية انفصالها عن محمد كارتر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "قدر الله وماشاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض باذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

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