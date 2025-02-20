اليوم.. تامر عاشور يستعد للغناء ضمن فعاليات موسم الرياض

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والمقرر إقامته اليوم الخميس 20 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووثق الحساب الرسمي لمسرح "بنش مارك" لحظة وصول الفنان تامر عاشور لمدينة الرياض، ونشر الحساب مقطع الفيديو عبر صفحتهم الرسمية بموقع "إنستجرام".

يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ياه"، الذي أطلقه عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والألبوم يضم 12 أغنية متنوعة، منها "ياه"، "الله يحنن"، "حبيبي القديم"، "حبك رزق"، "أنا مكرهتوش"، "يوم ما تنسى"، "قصر بعيد"، "مرتحناش"، "ماشيين"، "جم شرفوا"، "متعملهاش حكا"، و"مش بعرف أنام". الألبوم لاقى إعجاباً جماهيرياً واسعاً، وحقق نجاحات كبيرة على مختلف منصات الاستماع.

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