أحمد العوضي يكشف عن مشاركته في برنامج رامز جلال رمضان 2025

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد العوضي عن ظهوره كضيف في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، كما تحدث عن الفنان ياسر جلال ورغبته في العمل معه خلال لقاء تلفزيوني.

وخلال حواره في برنامج "أبوظبي"، قال: "بحب ياسر جلال، ياسر أخويا والعلاقة الشخصية اللي مبنا كبيرة، مشتعلناش مع بعض قبل كده بس بينا علاقة شخصية كبيرة جدًا وياسر من أطيب البني آدمين اللي قابلتهم في حياتي، وإنسان بيحب الخير لكل زمايله، وبحب رامز جلال، بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج".

يشارك أحمد العوضي في رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل"، يشارك في بطولته ميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وصفوة، وغادة طلعت، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

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