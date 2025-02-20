حنان ماضي تعود للساحة الغنائية بـ "كسبنا مشاعرنا" بعد غياب

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة حنان ماضي بنجاح أحدث أعمالها الغنائية، والتي جاءت بعنوان "كسبنا مشاعرنا"، لتعود بها إلى الساحة الفنية بعد غياب دام 3 سنوات.

أغنية "كسبنا مشاعرنا" من كلمات وألحان محمود أكرم، توزيع خالد عويضة، ميكس وماستر أمير محروس، وتريات المايسترو تامر غنيم.

ونشرت "ماضي" صورًا ومقاطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "من احتفال اليوم بنجاح الأغنية الجديدة "كسبنا مشاعرنا"، كان يوم لطيف جدًا وأنا انبسطت، شكرًا لكل اللي كان موجودين، وشكرًا لتعبكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان ماضي أغنبة "رمانك حداق"، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل حسن رياض، وألحان الملحن البورسعيدي على يوسف، ووزعها موسيقيا الموزع الموسيقي زناتى العمل عليها، وميكس وماستر جورج يعقوب.

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