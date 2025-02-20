"أضخم إنتاج عربي".. تركي آل الشيخ ينشر صورًا لكريم عبد العزيز وأحمد عز بكواليس "The Seven Dogs"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورًا من كواليس فيلم "The Seven Dogs"، ظهر فيها النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز داخل موقع التصوير.

وشارك "آل الشيخ" الصور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "فيلم The Seven Dogs أضخم إنتاج عربي، التصوير في استديوهات الحصن Big Time، سوق الإنتاج سيختلف تمامًا بعد هذا الفيلم".

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في ستوديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".



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