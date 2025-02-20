"الحلق اللي عامل قلق".. حلقان نجوم أثارت الجدل قبل محمد سامي

كتب-مصطفى حمزة:

دخل المخرج محمد سامي، قائمة الذين تعرضوا لهجوم ، عقب ظهورهم مرتدين الحلق.

المخرج محمد سامي، ظهر مرتديا الحلق، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مسابقة القلم الذهبي، الذي أقيم في الرياض.

وتوالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات عقب ظهور المخرج مرتديا الحلق، ومنها، : "حلو الحلق يا فنان"، و"هو لبس حلق ما شاء الله"، "الحلق يجنن عليك"، "هو لابس حلق بجد"، "حلق.. لله الأمر".

و يعد المخرج محمد سامي، الأحدث في قائمة الذين ارتدوا "الحلق"، وهو ما نرصده هنا.

أحمد سعد

تعرض المطرب أحمد سعد، للهجوم عبر مواقع التواصل عقب ظهوره مرتديا الحلق، في حفل توزيع جوائز joy award، الذي أقيم في الرياض.

وواجه المطرب أحمد سعد، الانتقادات نفسها، عقب ظهوره للمرة الأولى مرتديا الحلق، في الحفل اذي أقيم ضمن فعاليات موسم جدة، في مايو 2023.

وخلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج "sold out"، علق المطرب أحمد سعد، و قال ،: "أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه، في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان الدنيا كلها باصة على بعض".

عمرو دياب

النجم عمرو دياب ، ظهر أكثر من مرة مرتديا الحلق، إذ ظهر به للمرة الأولى، في حفل زفاف أقيم في تركيا .

وظهر النجم عمر دياب، مرتديا "الحلق"، في أذنه اليسرى، عبر أكثر من إعلان، ومقطع فيديو .

أحمد الفيشاوي

يعد الفنان أحمد الفيشاوي، الأكثر ظهور وهو يرتدي الحلق، إذ ظهر به في مهرجانات عديدة، منها الجونة، و القاهرة السينمائي الدولي، إلى جانب البرامج .

أحمد سعد مرتديا الحلق في حفل مايو2023

الفيشاوي

حلق عمرو دياب