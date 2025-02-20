هشام ماجد يمازح الجمهور: "تفتكروا بنصور إيه"

كتبت- نوران أسامة:

مازح الفنان هشام ماجد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر برفقة الفنان مصطفى غريب من كواليس مسلسل "أشغال شقة جدًا".

ونشر "ماجد" الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يحمل كلاكيت التصوير، وعلق: "تفتكروا بنصور إيه".

وتفاعل الجمهور معه، وجاءت التعليقات كالتالي: "سؤال صعب جدًا، البخيل وأنا، الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة 2، مغامرات حمدي وعربي في الصحراء، واضحة جدًا حملة فريزر، مسلسل اللعبة".

ويخوض هشام ماجد موسم دراما رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، وسط عودة عدد من نجوم الجزء الأول وهم أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، تأليف وإخراج خالد دياب.

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف وإخراج خالد دياب.

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