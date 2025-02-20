تركي آل الشيخ عن جائزة "القلم الذهبي": "علامة فارقة في مشوار الكاتب"

كتبت- سهيلة أسامة:

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ردور أفعال الفائزين بجائزة "القلم الذهبي".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "لاحظت أن من ربحوا الجائزة أضافوا لأسمائهم لقبًا جديدًا وهو فلان الفلاني (الحاصل على جائزة القلم الذهبي)، ودي شهادة أخرى للجائزة، أن تتحول إلى علامة فارقة في مشوار الكاتب ومصدر فخر بين أقرانه"

وأقيمت أول أمس الثلاثاء، حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور كبير من كبار الكتاب المصريين والعرب، ونجوم الفن والدراما والسينما في مصر والدول العربية.

وحصل الفائزين في حفل القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، على جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من 700 ألف دولار مقدمة من المستشار تركي آل الشيخ لدعم المواهب العربية في الكتابة والأدب.

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