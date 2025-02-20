أناقة وجمال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة داليا مصطفى قلوب متابعيها، من خلال أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "مصطفى" الصور بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بحب قلبك وروحك، إنتي مش محتاجة تلبسي فستان علشان تعجبي جمهورك إنتي كده أحلى، كتير حلوة الصور، أجمل واحدة".

من جانب آخر، الفنانة داليا مصطفى تشارك في مسلسل "روج أسود"، بطولة لقاء الخميسي، مي سليم، غادة طلعت، منة بدر تيسير، وفرح الزاهد، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى الفنية كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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