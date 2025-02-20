علي الحجار يجري البروفات النهائية لحفل عيد الحب بمسرح البالون

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، احتفالية "عيد الحب" والتي سيقوم بإحيائها الفنان القدير علي الحجار وذلك اليوم الخميس على خشبة مسرح البالون.

تأتي هذه الإحتفالية بناءا على توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه الوزير بالإحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسون عاما على رحيلها واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

وتقام الاحتفالية تحت عنوان "الحب كله" والتي يقوم بإخراجها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، على فصلين، حيث يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم خلال الفصل الأول استعراضات لفرقتي رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

حيث تقدم فرقة رضا استعراضات بعيد عنك "صولو" طرفا ياسر، للصبر حدود "صولو" أمنية، حيرت قلبي "صولو" مروة مصطفى .. بينما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية استعراض سيرة الحب أداء رحمة وأسماء راقصين عبدالله ياسر وعمار ياسر تصميم استعراضات محمد قذافي تدريب ميدو ممدوح.

من ناحية أخرى يقوم بالأداء الصوتي لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم أميرة سعيد أغنية بعيد عنك، غادة آدم أغاني حيرت قلبي والأطلال، نهلة خليل أغاني الحب كده وإنت عمري، هبة إسماعيل أغنية سيرة الحب و هبة محمد أغنية ودارت الأيام.

احتفالية "الحب كله" إضاءة عز حلمي، فيديو مايكينج حسام المحفوظي وعبدالرحمن غريب، إعداد موسيقي محمد مصطفى، ديكور محمد جابر تنفيذ ديكور رانيا عطية .. مساعدين إخراج دعاء محمد، هالة الصباح .. مخرجان منفذان أحمد مصطفى و محمد عمر .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

وأجرى الفنان علي الحجار البروفات النهائية للحفل منذ قليل على مسرح البالون بحضور الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

ثم يبدأ الفصل الثاني من الحفل والذي يقوم بإحيائه الفنان القدير علي الحجار مجموعة من أفضل وأحب أغانيه المحببة لدى الجمهور وتنقسم فقرة الفنان علي الحجار إلى فصلين حيث يقدم في الفصل الأوّل أغاني تترات المسلسلات: المال والبنون، زي الهوي، السيرة الهلالية، ماتمنعوش الصادقين، الشهد والدموع، النديم، جزيرة غمام، الليل وآخره، كناريا، ذئاب الجبل، مسألة مبدأ، الحلواني.

ويقدم في الفصل الثاني أغاني على قد ماحبينا، رباعيات صلاح جاهين، يا طالع الشجرة، في قلب الليل، العروسة، روحنا نعود، لو تعرفي، الزين والزينة، لما الشتا يدق البيبان، عارفة، تيجيش نعيش، ميدلي الانتصارات.