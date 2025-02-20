هاجر أحمد تخطف الأنظار بـ "لوك" جديد.. والجمهور: "أجمل عيون في الكون"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار بعد ظهورها بـ" لوك" جديد، نال إعجاب متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت هاجر صور سيلفي لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "ضحكة عينكي نجاه"، "أنتي إزاي جميلة كده"، "أجمل عيون في الكون"، "قمر أوي"، "إيه الحلاوة دي يا نجمة".

View this post on Instagram A post shared by هاجر أحمد️️ 🦩 (@hagerahmed_official)

الفنانة هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقس عادل.

اقرأ أيضا..

أحمد مالك وطه دسوقي: مفتاح قلب الرجل "الست والبطيخ بالجبنة"

رمضان 2025.. ريهام حجاج صحفية في إعلان مسلسل "أثينا"