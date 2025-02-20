إعلان

رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان"

12:57 ص الخميس 20 فبراير 2025

محمد رمضان برنامج مدفع رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة WATCHIT، البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، على شاشة "DMC" في رمضان 2025.

ونشرت WATCHIT، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لبرنامج مدفع رمضان يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ حصريا على WATCHIT ".

يذكر أن، محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025 على قناة "dmc"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "باختصار شديد استنوا الجديد".

اقرأ أيضا..

أحمد مالك وطه دسوقي: مفتاح قلب الرجل "الست والبطيخ بالجبنة"

رمضان 2025.. ريهام حجاج صحفية في إعلان مسلسل "أثينا"

محمد رمضان برنامج مدفع رمضان رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025