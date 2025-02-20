رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة WATCHIT، البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، على شاشة "DMC" في رمضان 2025.

ونشرت WATCHIT، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لبرنامج مدفع رمضان يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ حصريا على WATCHIT ".

يذكر أن، محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025 على قناة "dmc"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "باختصار شديد استنوا الجديد".

اقرأ أيضا..

أحمد مالك وطه دسوقي: مفتاح قلب الرجل "الست والبطيخ بالجبنة"

رمضان 2025.. ريهام حجاج صحفية في إعلان مسلسل "أثينا"