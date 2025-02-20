هيدي كرم تكشف تفاصيل إجرائها عملية تجميل في وجهها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هيدي كرم، تفاصيل إجرائها عملية تجميل في وجهها، والتي كانت السبب في تغيير ملامحها مؤخرًا.

ونشرت "هيدي" مقطع فيديو عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقالت فيه: "شايفة إن فيه ناس كتير أوي بعد حلقة ريهام سعيد بدأت تسأل هيدي عملت إيه في وشها، وبدأت تحط لي صور من شهرين وشهر وصور من حلقة إمبارح.. اللي أنا عملته هو عبارة عن حقن تحسين للبشرة، وعملت عملية شد وجه، وسعيدة جدًا بالقرار والعملية وكانت تجربة خطيرة وناجحة وجميلة وبنصح بيها أي واحدة عايزة تحسن من شكلها وشايفة حاجات مضايقاها".

وأضافت: "الفيلر ممكن نستخدمه لتحسين حاجات بدرجة معينة، لكن في حاجات لما بتبوظ مينفعش تتعالج بالفيلر والبوتوكس، لازم تدخل جراحي زي الرقبة.. الرقبة ملهاش علاج، لو فيه شوية ترهلات في عضلات الرقبة، مفيش علاج".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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