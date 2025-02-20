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هند عبدالحليم تكشف تطورات حالة والدها بعد العملية

12:39 ص الخميس 20 فبراير 2025

هند عبدالحليم

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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هند عبدالحليم، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتبت هند، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "الحمد لله بابا خرج من العمليات.. شكرا ليكم من كل قلبي، إن شاء الله يقوم بالسلامة، وربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه يا رب".

وكانت هند عبدالحليم، طلبت من متابعيها في تدوينة سابقة عبر السوشيال ميديا، الدعاء لوالدها بعد دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "بابا دخل العمليات دلوقتي.. دعواتكم لو سمحتوا".

يذكر أن، هند عبدالحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وشارك في بطولته سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وإنتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

هند عبدالحليم

هند عبدالحليم والد هند عبدالحليم
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