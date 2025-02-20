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"حلو الحلق".. محمد ساميّ يثير الجدل بسبب ظهوره بالحلق والجمهور يعلق

12:33 ص الخميس 20 فبراير 2025
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كتبت - نوران أسامة:

أثار المخرج محمد سامي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره مرتديا "حلق" في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو لمحمد سامي يتحدث فيه عن مسلسله الرمضاني "إش إش"، وظهر بالفيديو وهو مرتدي "حلقا".

وعلق أحد المتابعين على السوشيال ميديا على ارتداء محمد سامي، الحلق، قائلا: "حلو الحلق يا فنان".

ومن بين التعليقات الآخرى: "هو لبس حلق ما شاء الله"، "الحلق يجنن عليك"، "هو لابس حلق بجد"، "حلق.. لله الأمر".

وحرص المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، على حضور حفل "جائزة القلم الذهبي" الذي أقيم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن، المخرج محمد سامي يخوض دراما رمضان 2025 بتوليه إخراج مسلسلي "إش إش" و "سيد الناس".

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المخرج محمد سامي السوشيال ميديا محمد سامي مرتدي حلق نجوم الفن
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