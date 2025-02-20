"خسيتي وبقيتي قمرين".. أحدث ظهور لـ شيماء سيف بوزن نحيف والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بوزن نحيف.

ونشرت شيماء، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا يمكن للنجوم أن تلمع بدون الظلام".

وتفاعل المتابعين مع صور شيماء، التي بدت فيها بوزن نحيف، وجاءت التعليقات، كالتالي: "خسيتي وبقيتي قمرين"، "حد يخسسني زيها"، "مش مصدقة إن دي انتي"، "برافو بقيت قمرين"، "الخسسان حلو أوي"، "واو الرشاقة بانت أكتر".

وكانت شيماء سيف، أعلنت خلال الأيام الماضية انفصالها عن محمد كارتر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "قدر الله وماشاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض باذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

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