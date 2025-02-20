أحمد مالك وطه دسوقي: مفتاح قلب الرجل "الست والبطيخ بالجبنة"

كتب - معتز عباس:

حل الثنائي أحمد مالك وطه الدسوقي، بطلا مسلسل "ولاد الشمس"، ضيوفًا ببرنامج "مش شنطة رمضان"، والمذاع على قناة على "ON".

وشهد اللقاء مواقف كوميدية بين أحمد مالك وطه الدسوقي، أثناء الحديث عن مسلسلهما الرمضاني "ولاد الشمس"، وكشفا عن علاقتهما ببعض خلال التصوير.

واتفقا أحمد مالك وطه دسوقي، أن مفتاح قلب الرجل هي المرأة و"البطيخ بالجبنة"، وأضاف طه: "مفتاح قلب الست هي بنفسها تقول اللي هي عايزاه احنا منقولش حاجة نيابة عنها".

مسلسل "ولاد الشمس" يضم جانب مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم، أحمد مالك محمود حميدة وطه دسوقي، چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

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