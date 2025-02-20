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حدث بالفن| وفاة والد مطرب ونجم يتعرض لوعكة صحية وفنانة تنتقد نبيلة عبيد

12:05 ص الخميس 20 فبراير 2025
حدث بالفن| وفاة والد مطرب ونجم يتعرض لوعكة صحية وفنانة تنتقد نبيلة عبيد

النشرة الفنية

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إعداد- هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والد مؤدي المهرجانات أورتيجا، وحديث هنا الزاهد عن المساكنة، ورسالة عمرو سعد للمخرج محمد سامي، وتعليق طارق العريان على أزمة أغنية "60 دقيقة"، وهيدي كرم تكشف كواليس انفصالها عن والد ابنها، وعبد المجيد عبد الله يتعرض لوعكة صحية مفاجئة، وهند عبد الحليم تطلب الدعاء لوالدها، وفريدة سيف النصر تنتقد نبيلة عبيد، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية:

العتاولة 2 مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025 ريدة سيف النصر نبيلة عبيد هند عبد الحليم عبد المجيد عبد الله هيدي كرم طارق العريان عمرو سعد أحمد العوضي هنا الزاهد أورتيجا

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