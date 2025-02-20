مي عمر رفقة زوجها وبوسي بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة.

كارمن سليمان

شاركت المطربة كارمن سليمان متابعيها، صورًا عائلية تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد وأبنائها الثلاثة من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بوسي

خطفت المطربة بوسي، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت فيها مرتدية فستان ذهبي أنيق، نالت من خلاله إعجاب متابعيها على "إنستجرام".

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له مرتديا إطلالة كاجوال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

آمال ماهر

نشرت الفنانة آمال ماهر، صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ووجهت رسالة للجمهور وكل من هنأها بعيد ميلادها.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها أحدث ظهور لها رفقة زوجها المخرج محمد سامي من حفل "جائزة القلم الذهبي".

ملك أحمد زاهر

تألقت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة شتوية مميزة.

إنجي كيوان

خطفت الفنانة إنجي كيوان، الأنظار بعد نشرها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ركين سعد

شاركت الفنانة الأردنية ركين سعد، متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء زيارتها لمحافظة الفيوم، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

زينة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".