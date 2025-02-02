أحمد خالد صالح لمصراوي: محظوظ بالتعاون مع آسر ياسين وأقدم ضابط بـ "قهوة المحطة"

كتبت- بسمة ثروت:

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تفاصيل خوضه دراما رمضان بعملين "الحب كله"، و"قهوة المحطة"، وعن حقيقة ترشيحه لفيلم "أسد" بطولة محمد رمضان، ورد على انتقاد البعض لفيلم "شمس الزناتي"، واتهامه بتكرار قصة الفيلم الأصلي.

وقال أحمد خالد صالح لمصراوي عن مسلسل (الحب كله): "أقدم خلاله دور رجل صاحب أعمال حرة، والحمد لله أنا سعيد للغاية بالتعاون مع المخرج تامر محسن الذي أعمل معه للمرة الأولى، ومتحمس جداً للتجربة ، أيضا سعيد جداً بالتعاون مع آسر ياسين الذي أعتبره أخاً كبيراً، ونجم مهم، فتعاونت معه العام الماضي خلال مسلسل (بدون سابق إنذار)، وكان أول عمل فني لي هو مسلسل (٣٠يوم) معه، بالإضافة إلى أن أول مشهد قدمته كان بفيلم (تراب الماس)، وكان برفقته أيضا، فأنا محظوظ بالعمل معه".

مسلسل"الحب كله" تغير اسمه ليصبح قلبي ومفتاحة، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين وسما إبراهيم وميس حمدان وغادة طلعت، إخراج تامر محسن.

وعن مسلسل (قهوة المحطة) قال:" أجسد دور ضابط خلال الأحداث، والعمل بطولة جماعية كتابة الأستاذ عبد الرحيم كمال، وسيناريو العمل، وحواره غني جداً بالأحداث، وجميع الشخصيات مكتوبة على نحو رائع، ويضم العديد من الأساتذة المهمين أمثال الأستاذ رياض الخولي، وأستاذ بيومي فؤاد، وأستاذ علاء مرسي، وكثيرين، العمل معهم ممتع للغاية".

مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد وعلاء مرسي ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وغادة طلعت، إخراج إسلام خيري.

وعن ترشيحه لفيلم (أسد) للفنان محمد رمضان قال: "ليس لدي أي علم به، وأسمع عن ترشيحي فيه مثلي مثل الآخرين، إلا أنه حتى الآن لم يتم إرسال أى ورق خاص به لي".

وعن فيلم (شمس الزناتي)، وإتهام البعض أنه مجرد تكرار لأحداث الفيلم الأصلي قال:"ما سنقدمه خلال العمل ليس تكراراً، وإنما سنقدم فترة زمنية مختلفة نتحدث خلالها عن ما قبل العمل الأصلي، فلن نكرر نفس الأحداث، وستكون قصته مختلفة عن القصة الأصلية، والتشابه في اسم العمل، وشخصياته فقط ليس إلا".

وأضاف: "سيناريو العمل جميل جداً، ومن تأليف المؤلف المتميز دباح، وإخراج المخرج المتمكن عمرو سلامة، وسوف نستكمل تصوير العمل بعد العيد بإذن الله، وأتمنى أن يليق بسمعة الفيلم، وبتوقعات الناس عنه، لأن الناس متحمسة للعمل منذ الإعلان عنه، فأتمنى من الله أن يكون عند حسن ظنهم، وأجمل من توقعاتهم أيضا".

أما عن مسلسل" حرب الجبالي" الذي إنتهى من تصويره منذ قرابة عامين، ونصف، أكد على أنه لم يتحدد موعد عرضه بعد حتى الآن.

يذكر أن آخر الأعمال المعروضة للفنان أحمد خالد صالح فيلم" الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، وأحمد داوود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف، وإخراج هبة يسري.