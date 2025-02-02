إعلان لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لفعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

كشفت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام "بانوراما أفلام جنوب مصر"، ضمن دورتها الأولى التي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 17 فبراير.

وأعلن بسام رؤوف، المخرج والمنتج ورئيس الفعاليات، أن لجنة التحكيم تضم:

بسام مرتضى: مخرج وشريك مؤسس في شركة "سي ميديا" للإنتاج الفني والوثائقي، أخرج العديد من الأفلام التسجيلية، أبرزها "الثورة خبر"، الذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي وعدة مهرجانات عالمية.

أحمد النصر: مخرج وكاتب وممثل سعودي، بدأ مشواره الفني عام 2012، وشارك في أكثر من 50 عملاً بين المسرح والسينما والتلفزيون، وحصد عدة جوائز.

أسماء جمال الجعفري: مخرجة حاصلة على درجة الماجستير في الدراما والتلفزيون، أخرجت العديد من الأفلام القصيرة المستقلة، مثل "الرسالة التي أرسلتها" و"مصرية"، والتي شاركت في مهرجانات دولية، منها مهرجان إفريقيا السينمائي في بلجيكا ومهرجان وادي السيليكون للأفلام الإفريقية.