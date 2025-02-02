ماذا قال تامر أمين عن اقتراح محمد رمضان بوضع صورته على اعلانات مسلسلات رمضان 2025؟

كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي تامر أمين، على قيام الفنان محمد رمضان بإثارة الجدل وسخريته من دعاية مسلسلات رمضان 2025.

وقال "تامر"، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، إن محمد رمضان يمتلك موهبة تمثيلية كبيرة، ويقدم مسلسلات درامية رائعة عكس الأفلام السينمائية، والتي تسبب حالة في الشارع المصري والعربي".

وأضاف: "محمد رمضان شاطر على السوشيال ميديا، واضح وهو مجموعة بيعرفوا يخلوا الناس تتكلم عنه حتى في السوشيال ميديا جتى لو كان بدون عمل، بيعرف يستى الفرصة ويخبط الخبطة".

وتابع: "رمضان ذكي جدا، عمل لقطة وطرفة ومحدش يقدر يمسك عليه حاجة ومحدش يقدر يزعل منه، بيعمل دعايا بطريقة غير مباشرة".

وكان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو جديد عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيه: "لاحظت أن بعض القنوات بتحط دعايا مسلسلاتها وفوق صورة بطل العمل كلمة رمضان أحلى، أعتقد دي حاجة ممكن تضايقهم، واقتراحي ممكن تكتبوا شهر الفرحة أو تحطوا صورتي".

آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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