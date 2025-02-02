رمضان 2025.. ياسمين عبدالعزيز تكشف عن شخصية كريم فهمي في "وتقابل حبيب"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن دور الفنان كريم فهمي، في مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت ياسمين، تيزر فيديو يعرض لقطات الشخصية التي يلعبها أحمد فهمي ضمن أحداث المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فارس أبو العزم".

ويظهر كريم بأكثر من إطلالة في التيزر، بينها مع حصان، والثانية على متن يخت، وثالثة يمزق أوراقا.

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مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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