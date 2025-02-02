"هكمل مسيرته".. مايا دياب تكشف عن وعدها لـ محمد رحيم

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مايا دياب، عن تفاصيل، آخر موقف جمعها بالملحن الراحل محمد رحيم.

وقالت "مايا"، في لقائها ببرنامج "عرب وود": "في هذه الليلة كنت على موعد معه بالأستوديو ، محمد رحيم هو كتلة حب ومشاعر وصدق ولما بيحب حد من قلبه بيعطيه كل شيء، رحيم ترك أعماله وسيرته الحسنة وسمعته الحلوة".



وأضافت: "أنا هقدم أغاني لمحمد رحيم وفي تواصل مع زوجته اللي راحت على الاستوديو بتاعته ولقت فايل باسم أغاني مايا دياب، كان رحيم ناوي يسمعني هذه الأغاني، هنكمل مسيرة الملحن العبقري اللي غادرنا مبكرًا".

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يذكر أن المنتج ريتشارد الحاج، طرح أغنية "سؤالك عليا" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم، والتي كان قد انتهى من تسجيلها بصوته منذ فترة طويلة ولم تخرج للنور.

كما طرحت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "طول عمري نجمة"، والتي تعاونت فيها مع الشاعر هاني عبد الكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، قبل رحيله، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

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