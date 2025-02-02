وفاة المنشد عامر التوني مؤسس فرقة "المولوية" المصرية

كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل المنشد عامر التوني، مؤسس فرقة "المولوية" المصرية، والذي شارك مؤخرا في إحياء حفلًا، أقيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأعلن صندوق التنمية الثقافية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة عامر التوني.

قدم عامر التوني مع فرقة "المولوية"، باقة من أهم الأناشيد الدينية، ومنها "لأجل النبي"، و "لاموني يا رسول الله"، و "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، و "يا طارق الباب"، و "كل شيء في الكون مخلوق يصلي عليه"، و"طلع البدر علينا".