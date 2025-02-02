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رزان مغربي تخطف الأنظار بـ "فستان جريء".. والجمهور: "حورية البحر"

06:13 م الأحد 02 فبراير 2025
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    رزان مغربي جريئة
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    رزان مغربي بفستان جريء
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    رزان مغربي بإطلالة جريئة (8)
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    رزان مغربي بإطلالة جريئة (7)
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    رزان مغربي بإطلالة جريئة (1)
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    رزان مغربي بإطلالة جريئة (6)
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    رزان مغربي
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    رزان مغربي..
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    رزان مغربي
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    رزان مغربي (1)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت رزان، صورًا من جلسة التصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جسدي.. إدمان".

وحازت الصور على إعجاب الفنانة دارين حداد، والفنانة ريم البارودي، كما تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الفنانة الأعظم في التاريخ"، "أحلى الحلوين"، "حورية البحر"، "جميلة أوي"، "باربي الحقيقية"، "ملكتي المحبوبة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي، الذي تناول قصة حياة الفنان القدير نجيب الريحاني، وجسدت خلاله شخصية بديعة مصابني وتم عرضه عام 2022.

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