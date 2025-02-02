رزان مغربي تخطف الأنظار بـ "فستان جريء".. والجمهور: "حورية البحر"

بعد شائعة انفصالها.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع زوجها (صور)

وصلت 100 ألف.. أول تعليق لمنظم حفل أمال ماهر بالأهرامات على سعر التذاكر

بـ باقة ورد وعلم تونس.. لطيفة في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت رزان، صورًا من جلسة التصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جسدي.. إدمان".

وحازت الصور على إعجاب الفنانة دارين حداد، والفنانة ريم البارودي، كما تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الفنانة الأعظم في التاريخ"، "أحلى الحلوين"، "حورية البحر"، "جميلة أوي"، "باربي الحقيقية"، "ملكتي المحبوبة".

View this post on Instagram A post shared by Razan El Moghrabi (@razanelmoghrabi)

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي، الذي تناول قصة حياة الفنان القدير نجيب الريحاني، وجسدت خلاله شخصية بديعة مصابني وتم عرضه عام 2022.

اقرأ أيضا..

بالصور | أميرة سليم تغني لـ داليدا ونجاة الصغيرة بحفلها في قطر

بـ باقة ورد وعلم تونس.. لطيفة في أحدث ظهور لها



