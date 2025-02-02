رزان مغربي تخطف الأنظار بـ "فستان جريء".. والجمهور: "حورية البحر"
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كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت رزان، صورًا من جلسة التصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جسدي.. إدمان".
وحازت الصور على إعجاب الفنانة دارين حداد، والفنانة ريم البارودي، كما تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الفنانة الأعظم في التاريخ"، "أحلى الحلوين"، "حورية البحر"، "جميلة أوي"، "باربي الحقيقية"، "ملكتي المحبوبة".
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يذكر أن أخر أعمال الفنانة رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي، الذي تناول قصة حياة الفنان القدير نجيب الريحاني، وجسدت خلاله شخصية بديعة مصابني وتم عرضه عام 2022.
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