بـ باقة ورد وعلم تونس.. لطيفة في أحدث ظهور لها

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة مقطع فيديو لها يضم عددًا من الصور، ظهرت خلالها وهي تحمل باقة ورد وعلم تونس.

ونشرت لطيفة الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "ومهما كان تغريبي فـ تونس قطعة مني، انتظروني قريبًا."

يذكر أن المطربة التونسية لطيفة انتهت من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغانيها، والتي تشهد عودتها للتعاون مع الشاعر حسام سعيد.

المطربة لطيفة، قامت بتسجيل الأغنية التي فضّل صناعها عدم الكشف عن اسمها، بحضور ملحنها مصطفى الشعيبي، والموزع الموسيقي محمد ياسر.

وتشهد الأغنية عودة المطربة لطيفة، للتعاون مع الشاعر حسام سعيد، بعد مرور 4 أعوام على تقديمها من كلماته أغنية "مبكرهوش".

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