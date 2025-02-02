رمضان 2025.. "WATCH IT" تكشف عن بوستر محمد رضوان من"حبسة عمري"

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت منصة "WATCH IT" لمسلسل "حسبة عمري"، الذي يشارك في سباق دراما رمضان 2025.

ونشر حساب WATCH IT على "إنستجرام" بوستر منفرد للفنان محمد رضوان، وعلق الحساب: "خليكم على موعد مع الكوميديا والضحك من القلب مع النجم محمد رضوان في مسلسل حسبة عمري في رمضان 2025 على WATCH IT".

يتكون مسلسل "حبسة عمري"، من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويضم العمل عدد من النجوم من بينهم روجينا، سيد رجب، الفنان محمد رضوان، وجار التعاقد مع باقي الفنانين، والعمل من تأليف محمود عزت، وتطوير وإخراج مي ممدوح.

يذكر أن للفنان محمد رضوان، يعرض له حاليًا مسلسل "موضوع عائلي"، ويشارك البطولة كلًا من ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد القس، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

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