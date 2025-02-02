تامر حسني يوجه رسالة شكر لشباب بعد إنقاذهم أطفال من حريق في فيصل

كتبت- نوران أسامة:

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، موجهًا فيه رسالة شكر للشباب الذين قاموا بإنقاذ 3 أطفال خلال حريق نشب في شقة بمنطقة فيصل.

وكتب "حسني": "بجد دول شباب مصر الجدعان الرجالة اللي يستاهلوا يتكرموا والدنيا كلها تتكلم عليهم، بينقذوا أطفال من حريق رهيب في بيتهم وفي دور عالي زي ده، وطالعين لهم من بره على البلكونات، كل التحية والتقدير، يا رب احفظ الجميع".

يذكر أن الفنان تامر حسني، طرح مؤخرا بمشاركة المطرب رامي صبري، كليب أغنية كليب "فعلا مبيتنسيش"، الذي يتصدر المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثررواجا، مع وصول عدد مشاهداته إلى ما يزيد عن 3 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة المطرب تامر حسني في موقع يوتيوب.

الأغنية كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

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