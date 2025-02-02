رمضان 2025.. WATCH IT تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "الشرنقة"

كتبت- نوران أسامة:

طرحت منصة "WATCH IT" البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "الشرنقة"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "البوستر الرسمي لمسلسل الشرنقة".

مسلسل "الشرنقة" بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

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