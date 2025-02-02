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حسين فهمي يشارك صورة مع أحمد فهمي من حفل "Joy Awards"

01:48 م الأحد 02 فبراير 2025

حسين فهمي يشارك صورة مع أحمد فهمي من حفل Joy Award

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك النجم حسين فهمي صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر "حسين" صورة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، وعلق عليها قائلاً: "سعدت جدًا بلقائك عزيزي أحمد في حفل جوائز التميز Joy Awards بالرياض".

من جانب آخر، النجم حسين فهمي، انضم إلى فريق مسلسل "كامل العدد"، في موسمه الثالث، والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويضم العمل النجمة دينا الشربيني، والنجم شريف سلامة.

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حسين فهمي أحمد فهمي Joy Awards حفل Joy Awards
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