حسين فهمي يشارك صورة مع أحمد فهمي من حفل "Joy Awards"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك النجم حسين فهمي صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر "حسين" صورة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، وعلق عليها قائلاً: "سعدت جدًا بلقائك عزيزي أحمد في حفل جوائز التميز Joy Awards بالرياض".

من جانب آخر، النجم حسين فهمي، انضم إلى فريق مسلسل "كامل العدد"، في موسمه الثالث، والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويضم العمل النجمة دينا الشربيني، والنجم شريف سلامة.

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