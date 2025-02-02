إيمان العاصي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها، وجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت العاصي الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، ولاقت إعجاب من متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "حببتي القمر الرقيقة"، "مهما كبرت جميلة"، "منورة"، "موني القمر".

جدير بالذكر أن إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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