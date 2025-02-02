ياسمين صبري تنشر أحدث ظهور والجمهور: "جورجينا العرب"

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بسويسرا.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فوق السحاب".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح الورد، وحش الكون، جورجينا العرب، أجمل من القمر، ربنا يحرسك".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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