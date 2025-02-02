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فريدة سيف النصر توجه رسالة لمحمد رمضان: "كياد وملكش حل"

12:02 م الأحد 02 فبراير 2025

الفنانة فريدة سيف النصر

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كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة فريدة سيف النصر على مقطع فيديو نشره الفنان محمد رمضان، ظهر خلاله وهو يعلق على دعاية الأعمال الدرامية المشاركة في موسم رمضان 2025.

ووجهت فريدة رسالة له عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "والله العظيم مالك حل، كياد كياد كياد، قتلتني ضحك... ووحشت جمهورك، قسماً بالله بيسألوني هو جعفر مالوش جزء تاني؟ يسّاويها ربك والله، هو كبير أوي".

وقال رمضان ساخرا في الفيديو: "لاحظت أن بعض القنوات بتحط دعايا مسلسلاتها وفوق صورة بطل العمل كلمة رمضان أحلى، أعتقد دي حاجة ممكن تضايقهم، واقتراحي ممكن تكتبوا شهر الفرحة أو تحطوا صورتي".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فريدة سيف النصر كانت بمسلسل "العتاولة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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فريدة سيف النصر محمد رمضان رمضان 2025
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