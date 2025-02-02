صور.. جومانا مراد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت جومانا جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله على كل النعم".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمرنا"، "حبيبتي الله يسعدك"، "القمر بزيادة"، "الجميلة".

يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

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