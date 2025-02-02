“نشرت صورة الأدوية".. إيمي سمير غانم تتعرض لوعكة صحية

كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال الساعات الماضية، لوعكة صحية، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن حالتها الصحية.

ونشرت إيمي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة للأدوية، مما أثار قلق جمهورها ومتابعيها.

من جانب آخر، يستعد الثنائي إيمي سمير غانم و حسن الرداد، لتقديم المسلسل الكوميدي "عقبال عندكم"، و المقرر عرضه في رمضان 2025.

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