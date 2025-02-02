كارمن سليمان مع أحمد حلمي من كواليس مسرحية "بني آدم" في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن مشاهدتها مسرحية "بني ادم" بطولة النجم أحمد حلمي، التي تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتحقق نجاحًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشرت كارمن صورة تجمعها مع حلمي عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، إلى جانب صورة أخرى مع الفنانة الشابة ياسمينا العبد وزوجها الملحن مصطفى جاد، وكتبت كارمن: "أقول أيه ولا ايه على المسرحية التحفة اللي شفتها امبارح دي، بني آدم مسرحية حلوة قوي في كل حاجة قصة وتمثيل ومزيكا وضحك متواصل، بجد حاجة تشرف وانبسطت قوي امبارح إني شوفت نجمنا الكبير أحمد حلمي اللي كان واحشني وكمان كل نجوم المسرحية".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مد عرض مسرحية "بني آدم" للنجم أحمد حلمي، ليوم واحد لتنتهي الأحد 2 فبراير بدلا من السبت 1 فبراير.

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" تعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، ويشارك ببطولتها أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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