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"كانت ليلة مليئة بالسعادة".. ليلى علوي تستعيد ذكريات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"

10:00 ص الأحد 02 فبراير 2025
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    النجمة ليلى علوي من حفل توزيع جوائز جوي أوورد
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    ليلى علوي من كواليس حفل توزيع جوائز جوي أوورد
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    ليلى علوي
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    ليلى علوي على اللافندر كاربت بحفل جوي أوورد
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كتب- مروان الطيب:
استعادت النجمة ليلى علوي، ذكريات حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى علوي صور من وجودها على اللافندر كاربت عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "كانت ليلة مليئة بالسعادة".

وعرض للنجمة ليلى علوي مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، مسرحية "مشيرة الخطيرة" وشاركها البطولة مجموعة من النجوم وهم بيومي فؤاد، مروة عبد المنعم، سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، وحققت نجاحًا وإقبال جماهيري كبير.

يذكر أن آخر ما مشاركات للفنانة ليلى علوي على شاشة السينما كان فيلم "المستريحة" وعرض مطلع العام الجاري.

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ليلى علوي Joy Awards
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