حدث بالفن| الصور الأولى لمسلسل "شباب امرأة" رمضان 2025 ومرشحة للأوسكار تتعرض لانتقادات بسبب سخريتها من المسلمين

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ حذف أغنية "60 دقيقة حياة" لـ أصالة نصري من "يوتيوب"، وفاة مشيرة عيسى أستاذ البيانو بالمعهد العالي للموسيقى العربية، تركي آل الشيخ يلتقي النجوم دانا وايت ونيك خان وسنايدر ورودريجو في "موسم الرياض"، حمزة العيلي ينعى موظف دار الأوبرا المنتحر، أول رد من محمد صبحي بعد اعتذار أيمن بهجت قمر بسبب لينين الرملي، الصور الأولى من كواليس مسلسل "شباب امرأة"، ماذا قال محمد صبحي عن علاقته بالفنانة عبلة كامل؟، المتحولة جنسيًا كارلا صوفيا جاسكون تواجه هجومًا وانتقادات بسبب معاداة المسلمين، وغيرها من الأخبار.